Норвежскому наемнику ВСУ вынесен суровый приговор в России

Верховный суд Донецкой народной республики вынес приговор гражданину Норвегии Вэрдалю Тору-Ивару Брейснесу, признав его виновным в участии в вооруженном конфликте на стороне Украины в статусе иностранного наемника. Как информирует объединенная пресс-служба региональных судов в своем Telegram-канале, подданный Королевства Норвегия осужден к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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В ходе следствия установлено, что Брейснес за свою деятельность получил денежное вознаграждение в размере, эквивалентном 1 750 333 рублям. Дело рассматривалось в закрытом режиме и в отсутствие подсудимого.

Напомним, что ранее российские военнослужащие уже сообщали о ликвидации позиций с иностранными наемниками в ДНР — в частности, штурмовик 102-го гвардейского полка с позывным Тайван рассказывал об уничтожении блиндажа с боевиками из числа иностранцев в районе населенного пункта Приют.