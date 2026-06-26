В Латвии женщину с неизлечимой болезнью приговорили к заключению за "работу на Россию"

В Риге городской суд вынес приговор Светлане Николаевой и Сергею Сидорову. По данным источника РЕН ТВ, их признали виновными в сборе секретных сведений для России. Николаева, страдающая тяжелым неизлечимым заболеванием, получила пять лет лишения свободы. Сидорову назначили шесть лет.

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Кроме того, для Николаевой суд установил двухлетний испытательный срок. Из-за времени, проведенного под стражей, ей осталось отбыть в колонии два года и десять месяцев. Сидорову предстоит провести там еще три года и десять месяцев.

По версии обвинения, Сергей Сидоров, который уже отбывает наказание по предыдущему приговору, через знакомого заключенного выяснял имена фигурантов других шпионских дел. Затем он якобы передавал их личные данные.

Светлану Николаеву привлекли к делу из-за ее поездок в Россию. Следствие считает, что во время этих визитов она передавала сведения о заключенных и получала деньги от родственницы мужчины.