Финский суд наказал пограничников за выдачу пропусков к приграничью с Россией

Суд в Финляндии оштрафовал двух сотрудников пограничной службы за незаконную выдачу разрешений на пребывание в приграничной зоне с Россией.

Об этом сообщает телерадиовещатель Yle.

По данным издания, окружной суд Кюменлааксо признал обоих пограничников виновными в должностном преступлении.

Один из них оформил своей супруге разрешение на посещение приграничной зоны для сбора ягод и рыбалки, второй выдал разрешения себе, супруге и взрослой дочери на посещение морской акватории Виролахти, расположенной у российской границы.

Суд постановил взыскать с них штрафы в размере €645 и €975 соответственно.

Ранее Пограничная охрана Финляндии сообщила о задержании четырёх иностранцев, которые пытались попасть в Россию через закрытый участок государственной границы в районе города Иматра.