На дипломата напала с ножом бывшая жена – известны подробности

В Мьянме произошло резонансное убийство сотрудника американского дипломатического представительства — 43-летний Дэниел Рива был найден мертвым в гостиничном номере отеля Sakura Residence & Hotel, расположенного всего в полутора километрах от посольства США. Как сообщает Daily Mail, смертельные ранения бывшей супруге дипломата нанесла его экс-жена, уроженка Бангкока Павини Супасиривисан, которая, по данным издания, является выпускницей престижной кулинарной школы Le Cordon Bleu и владелицей собственного YouTube-канала о кулинарии.

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Инцидент произошел 11 мая, и на сегодняшний день подозреваемая уже предстала перед судом: пока слушания идут по иммиграционной статье, предусматривающей наказание от шести месяцев до пяти лет тюремного заключения, тогда как основное обвинение в умышленном убийстве в случае доказательства вины грозит Супасиривисан куда более серьезными последствиями — от десяти лет лишения свободы до высшей меры наказания.

Известно, что пара заключила брак в 2018 году, однако дата их развода остается неизвестной. На первом заседании в суде Камают выступили трое свидетелей со стороны обвинения, включая иммиграционных офицеров, тогда как сама подсудимая от дачи показаний воздержалась, и ее позиция по признанию вины пока не ясна.

Посольство США подтвердило факт гибели сотрудника, но отказалось от дальнейших комментариев, сославшись на конфиденциальность.