Житель Самарской области расправился с мужчиной на пляже

В Самарской области возбудили дело в отношении 38-летнего жителя Безенчукского района, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, 21 июня на общественном пляже в селе Васильевка у него произошел конфликт с 34-летним мужчиной, в ходе которого подозреваемый несколько раз ударил оппонента по голове.

В результате пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы. После инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы и выясняют все обстоятельства случившегося.