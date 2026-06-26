Самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина

Небольшой самолет врезался в самое высокое здание Пекина — 109-этажный небоскреб Чайна-Цзунь. Об этом сообщает телеканал CNN.

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На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как с высоты падают обломки самолета, а на земле рядом со зданием лежит его хвостовая часть. По предварительным данным, речь идет о легком спортивном самолете Sunward SA 60L Aurora, принадлежащем местной авиакомпании.

Сообщается, что эвакуированные из небоскреба люди собрались на улицах возле здания. На место инцидента прибыли машины экстренных служб.