Жесткая посадка вертолета Ми-8Т: что известно к этому часу

Вертолет Ми-8Т, принадлежащий ООО «Геликс Аэро», совершил жесткую посадку 26 июня в районе поселка Северо-Енисейск Красноярского края. «Известия» рассказали, что известно к этому часу.

На борту вертолета находились 12 человек — три члена экипажа и девять пассажиров. Данных о пострадавших на данный момент нет, причины случившегося устанавливаются. Красноярская транспортная прокуратура начала проверку деятельности наземных служб на предмет соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Параллельно региональное управление Следственного комитета организовало процессуальную проверку по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна»). По результатам проверок будет принято процессуальное решение, устанавливается размер причиненного ущерба.

14 июня в Краснодарском крае упал сельскохозяйственный вертолет Ми-2. По данным Telegram-канала SHOT, вертолет проводил плановую обработку полей на территории Славянского района. Крушение произошло рядом с платной дорогой у хутора Прикубанского. В вертолете находился один пилот, в результате крушения он погиб. Причиной падения Ми-2 в источнике назвали отказ двигателя.