Мужчине, получившему травму на производстве, увеличили сумму компенсации

Суд увеличил сумму компенсации морального вреда мужчине, который получил травму, работая в «Центральной пассажирской пригородной компании». Ему должны выплатить полмиллиона рублей. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

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— Суд апелляционной инстанции, рассмотрев представление прокурора, принял решение об увеличении суммы компенсации морального вреда до 500 тысяч рублей, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Мужчина получил травму на производстве в декабре прошлого года и обратился в суд. Изначально в инстанции постановили выплатить ему 100 тысяч рублей. Однако бывшего работника ЦППК эта сумма не удовлетворила.

Ранее женщина взыскала с Московского метрополитена более 100 тысяч рублей после того, как получила травму при входе в вестибюль — ее ударило дверью по спине. Ответчик не согласился и пытался доказать, что она пострадала из-за того, что створку не придержал другой человек, заходивший в метро. В итоге Мосгорсуд разрешил спор и встал на сторону женщины.