Пенсионер из Подмосковья забыл про миллион рублей

Более 31 млн рублей похитили мошенники у пенсионера в Москве за полгода.

Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"89-летний пенсионер поверил неизвестному, выдававшему себя за сотрудника правоохранительного органа, и не прекратил телефонный разговор. Аферист сообщил, что от имени мужчины совершен перевод денег преступнику, проинформировал о возбуждении в отношении него уголовного дела и необходимости оказания содействия в расследовании", - сказали в надзорном ведомстве.

Введенный в заблуждение пенсионер согласился сотрудничать, в это же день курьер доставил ему якобы "процессуальные документы" и взял обязательство о неразглашении.

"По указанию звонивших пострадавший начал снимать деньги со счетов и передавать их курьерам. В общей сложности за полгода общения аферисты похитили более 31,5 млн рублей", - сообщили в прокуратуре.

Мошенники уверяли пенсионера, что все деньги будут возвращены после завершения расследования. Когда пострадавший не смог дозвониться до своего "куратора", то понял, что его обманули.