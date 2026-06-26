2600 налоговых преступлений с начала года выявили в России

С начала 2026 года сотрудники МВД выявили 2600 налоговых преступлений. По данным министра внутренних дел Владимира Колокольцева, этот показатель почти на 13% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

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Статистику глава МВД привел на заседании Правительственной комиссии по профилактике правонарушений, где обсуждались вопросы противодействия преступлениям в сфере налогообложения и сокращения теневого сектора экономики.

По словам Колокольцева, в результате принятых мер обеспечено возмещение материального ущерба на 70 млрд рублей.

Значительную часть этой суммы составляет имущество фигурантов, на которое был наложен арест. В качестве примера министр привел расследование в Москве, где полиция выявила схему уклонения коммерческой организации от уплаты налогов. По оценке МВД, ущерб государству по этому делу составил почти 7 млрд рублей.

Еще одной темой заседания стало создание единой системы учета административных правонарушений. В МВД рассчитывают, что централизованная база позволит уполномоченным органам быстрее принимать решения, в том числе при возбуждении уголовных дел, ограничении въезда иностранным гражданам, а также при проверке разрешений в сфере оборота оружия и охранной деятельности.