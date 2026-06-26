В Симферополе женщине вернут 1,9 млн рублей после кражи аферистами

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Жительнице Симферополя, ставшей жертвой мошенников, будет возвращена сумма в размере 1,9 миллиона рублей. Эти деньги были похищены и переведены на другие счета после того, как гражданка стала жертвой обмана. Сообщает прокуратура Республики Крым

Ранее с женщиной связались неизвестные лица, которые представились работниками коммунальных служб и «госорганов». Мошенники использовали формат видеосвязи, что позволило им создать иллюзию легитимности. Под предлогом проверки данных или решения каких-либо вопросов они смогли получить доступ к банковскому приложению жертвы. Это дало возможность аферистам перевести все сбережения женщины на свои счета.

После обращения пострадавшей в правоохранительные органы было начато расследование. Благодаря оперативным действиям полиции удалось установить личности мошенников и вернуть украденные средства. Этот случай подчеркивает важность бдительности и осторожности при общении с незнакомыми людьми, особенно когда речь идет о финансовых операциях.

Власти призывают граждан быть внимательными и не доверять подозрительным звонкам, даже если собеседники представляются официальными лицами.