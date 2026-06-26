Убийцу покупателя арбузов разоблачили спустя много лет

Солнцевский суд столицы вынес приговор мужчине, зарезавшему покупателя арбузов. Трагедия произошла летом 2001 года на Боровском шоссе.

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Как стало известно «МК», ссора возникла в очереди за арбузами. 29-летний мужчина, уроженец Азербайджана, в тот день, 10 августа дважды приходил в торговую точку, чтобы купить арбуз, и каждый раз очень беспокоился, что ему подсунут гнилую ягоду. Во второй раз, вечером, покупатель пришел вместе с друзьями уже в состоянии алкогольного опьянения. Визитер попробовал кусок выбранного арбуза, заявил, что товар некачественный, и стал выбирать другую ягоду. Однако его попросили оплатить оба арбуза. У мужчины возникла ссора с сотрудниками, в которую вмешался приятель одного из продавцов, 24-летний уроженец Армении. В ходе конфликта он достал нож и причинил покупателю смертельное ранение. Кавказца успели довезти до травмпункта, но спасти не смогли. Злодей скрылся, сразу же найти его не удалось.

Следователи ГСУ СКР по Москве в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет вышли на след убийцы. Они провели дополнительные опросы свидетелей спустя 25 лет, и установили личность азербайджанца, который к тому времени уже успел получить судимость. В феврале этого года оперативники угрозыска приехали в квартиру подозреваемого на улице Александры Монаховой. При задержании он оказал сопротивление — прищемил одному из сотрудников пальцы дверью и начал драться с сыщиками. В итоге помимо убийства ему предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти.

По информации пресс-службы ГСУ СКР по Москве, мужчину приговорили к 19 годам лишения свободы.