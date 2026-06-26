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Убийцу покупателя арбузов разоблачили спустя много лет

Московский Комсомолец

Солнцевский суд столицы вынес приговор мужчине, зарезавшему покупателя арбузов. Трагедия произошла летом 2001 года на Боровском шоссе.

Убийцу покупателя арбузов разоблачили спустя много лет
© Московский Комсомолец

Как стало известно «МК», ссора возникла в очереди за арбузами. 29-летний мужчина, уроженец Азербайджана, в тот день, 10 августа дважды приходил в торговую точку, чтобы купить арбуз, и каждый раз очень беспокоился, что ему подсунут гнилую ягоду. Во второй раз, вечером, покупатель пришел вместе с друзьями уже в состоянии алкогольного опьянения. Визитер попробовал кусок выбранного арбуза, заявил, что товар некачественный, и стал выбирать другую ягоду. Однако его попросили оплатить оба арбуза. У мужчины возникла ссора с сотрудниками, в которую вмешался приятель одного из продавцов, 24-летний уроженец Армении. В ходе конфликта он достал нож и причинил покупателю смертельное ранение. Кавказца успели довезти до травмпункта, но спасти не смогли. Злодей скрылся, сразу же найти его не удалось.

Следователи ГСУ СКР по Москве в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет вышли на след убийцы. Они провели дополнительные опросы свидетелей спустя 25 лет, и установили личность азербайджанца, который к тому времени уже успел получить судимость. В феврале этого года оперативники угрозыска приехали в квартиру подозреваемого на улице Александры Монаховой. При задержании он оказал сопротивление — прищемил одному из сотрудников пальцы дверью и начал драться с сыщиками. В итоге помимо убийства ему предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти.

По информации пресс-службы ГСУ СКР по Москве, мужчину приговорили к 19 годам лишения свободы.