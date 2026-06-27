Школьница выпала из окна пятого этажа в Великом Новгороде

В Великом Новгороде 13-летняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома. Инцидент произошёл на улице Большой Санкт-Петербургской. Подростка госпитализировали в детскую областную больницу. Следователи выясняют, при каких обстоятельствах это случилось.

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Следственное управление СК РФ по Новгородской области начало доследственную проверку. В ведомстве уточнили, что информация о происшествии поступила в экстренные службы 27 июня.

«27 июня в экстренные службы поступило сообщение о том, что из окна пятого этажа дома, расположенного на улице Большой Санкт-Петербургской в городе Великий Новгород, выпала несовершеннолетняя девочка 2013 года рождения. По данному факту следственным управлением СК РФ по Новгородской области проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

На данный момент известно, что подросток госпитализирован. Обстоятельства инцидента выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.