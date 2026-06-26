В СК назвали причину крушения вертолета в Якутии в 2024 году

Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна привело к крушению вертолета Robinson R44 II с пилотом и тремя пассажирами на борту в Якутии летом 2024 года. К такому выводу пришло следствие, уголовное дело передано в суд, сообщается в канале Следственного комитета России в "Максе".

"Следствием установлено, что обвиняемый (директор коммерческой организации - прим. ТАСС) дал указание своему подчиненному пилоту осуществить 18 июля 2024 года вылет на указанном судне с тремя пассажирами на борту с авиационной площадки, расположенной в городе Алдан, на золотодобывающие участки коммерческой организации, расположенной в горной местности Алданского района. В ходе полета пилотом были нарушены правила движения и эксплуатации воздушного судна, в результате чего произошло его крушение. Пилот и три пассажира погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

До трагедии, в апреле 2024 года, обвиняемый нашел государственный регистрационный опознавательный знак.

"В нарушение требований действующего законодательства лично наклеил его на хвостовую балку воздушного судна Robinson R44 II. Данный регистрационный знак ранее был присвоен иному судну, - отмечено в сообщении. - Указанные действия мужчина совершил в целях эксплуатации воздушного судна, извлечения прибыли, а также оказания услуг по перевозке пассажиров".

Кроме того, следствием установлено, что обвиняемому было достоверно известно об отсутствии у вертолета сертификата летной годности, а на момент полета рабочее время пилота составляло более 12 часов при допустимой норме не более 9.

Директор коммерческой организации обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 326 УК РФ (подделка государственного регистрационного знака транспортного средства в целях его эксплуатации) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц).

На имущество коммерческой организации по инициативе следствия наложен арест на сумму более 104 млн рублей. Уголовное преследование по ч. 3 ст. 263 УК РФ в отношении пилота прекращено в связи с его смертью.

О крушении судна

В ночь на 19 июля 2024 года в Алданском районе Якутии у вертолета Robinson R44 II сработал аварийный радиомаяк. В назначенное время пилот не вышел на связь, местонахождение воздушного судна не было известно. 22 июля в ходе поисков вертолет был обнаружен в полностью разрушенном состоянии, найдены тела четырех человек - пилота и трех пассажиров.