Что грозит подростку из Дагестана за поджоги в США и Евросоюзе

Задержанному в Дагестане 17-летнему подростку, организовавшему поджоги автомобилей в США и Европе, грозит до 10 лет лишения свободы, заявил News.ru адвокат Вадим Багатурия.

Он подчеркнул, что максимальный срок для несовершеннолетних ограничен Уголовным кодексом, несмотря на тяжесть преступлений. Багатурия отметил, что подростки становятся «выгодным» орудием для вербовщиков, так как не получают максимальных сроков, а выходят через 8–9 лет еще более радикализованными. Он призвал Госдуму пересмотреть УК в этой части.

Ранее ФСБ сообщила о задержании дагестанского подростка, который при поддержке украинских спецслужб создал международную террористическую сеть и вербовал несовершеннолетних для нападений на школы.

Созданное им сообщество признано крупнейшей международной террористической сетью — в нем состояло 200 тысяч подписчиков и более пяти тысяч активных участников. В СК уточнили, что группировка устроила более 20 поджогов автомобилей в США и Европе, а также распространяла фейки о минировании социальных объектов.