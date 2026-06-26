Пропавшего на Пхукете москвича обнаружили невменяемым в Подмосковье

На этой неделе СМИ облетела история 21-летнего москвича, которого могли удерживать в скам-центр в Мьянме. Но неожиданно молодого человека нашли в Подмосковье.

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Волонтер из Паттайи Светлана Шерстобоева, которая участвовавала в поисках, рассказала, что в этой истории до сих пор остается больше вопросов, чем ответов.

Тревогу о пропаже Сергея забили родные. По их словам, 17 июня молодой человек вылетел на Пхукет. Родители рассказали, что он окончил институт, состоял в отношениях с девушкой, занимался спортом, не пил и не курил. По версии близких, он мог искать высокооплачиваемую работу, чтобы помочь возлюбленной оплатить обучение в медицинском вузе.

О поездке Сергей не предупредил ни девушку, ни родителей. Накануне вылета попросил у матери 30 тысяч рублей, чтобы обновить летний гардероб. Позже выяснилось, что на эти деньги молодой человек купил билет на Пхукет, причем несколько раз менял дату вылета. Обратный билет оформил на 16 июля.

После прилета в Таиланд Сергей перестал выходить на связь. Родители подали заявление в полицию в России, обратились в генконсульство на Пхукете. Поисками в Таиланде занялись волонтеры.

О том, что Сергей мог попасть в неприятности, близкие решили после того, как его девушке пришло сообщение: «Я жив. У меня выкинули все вещи, поят наркотиками. Я трясусь. Я не знаю, где я…».

С собой у Сергея были хорошая одежда, два айфона и ноутбук.

Сначала волонтеры предположили, что молодой человек мог попасть к «черным агентам», связанным со скам-центрами. Такие центры в Юго-Восточной Азии заманивают людей якобы на легальную работу, а затем заставляют их заниматься телефонным или интернет-мошенничеством. Версия казалась реалистичной: Сергей ведь искал заработок и мог поверить обещаниям высокой зарплаты.

Затем, как рассказала Светлана Шерстобоева, ей самой стали поступать сообщения от человека, который представился пропавшим айтишником: «У меня мало времени. Его почти нет. Ответь. Это Сергей. Я не могу говорить. Если узнают, что я сижу в телефоне, меня убьют».

Дальше собеседник сообщил, что находится «в Бангкоке, в полях», его якобы держат в здании, где есть колл-центр и «более 40 таких же людей». По его словам, людей заставляют обманывать по телефону, а каждый день им колют наркотики. Он описал здание, в котором находится и отправил геолокацию, которая почти сразу исчезла из переписки. Однако, один из волонтеров, успел сфотографировать координаты. Точка действительно указывала на место недалеко от Бангкока. Светлана нашла местного жителя, который был готов поехать туда и посмотреть, совпадает ли место с описанием. Но родители пропавшего отказались от такой идеи, так как испугались, что это могут быть мошенники, которые прикрываются Сергеем.

Через некоторое время история получила новый поворот. По словам Светланы, родители Сергея сообщили, что сына нашли. Но не в Таиланде, а в Подмосковье! Молодого человека якобы подобрали ночью на дороге в районе Химок.

Как рассказывает волонтер, Сергей выглядел изможденным, сильно похудевшим. С его слов, неизвестные держали его в закрытом помещении без окон, не давали нормально есть и пить, поили какой-то бурдой, после которой ехала крыша и тряслись руки.

«Он бежал не из тайского, а из русского плена», - резюмировала Светлана.

В разговоре с волонтером, по ее словам, Сергей отрицал, что писал ей из скам-центра. Он сказал, что отправил только одно сообщение родителям о том, что попытается сбежать через два дня.

После этого вопросов возникло еще больше. Получалось, что пока волонтеры искали молодого человека в Таиланде, кто-то вел переписку от его имени и присылал локацию в районе Бангкока. Одновременно, по словам семьи, Сергей оказался в Подмосковье. Но позже, как утверждает Светлана, появилась еще одна деталь: проверка по тайской иммиграционной базе показала, что Сергей все же прилетел на Пхукет 17 июня, а 24 июня вылетел обратно в Москву.

Если эта информация верна, то молодой человек действительно находился в Таиланде несколько дней. Но тогда возникает другой вопрос: что произошло с ним там, как он вернулся, кто покупал билеты, почему человек, представившийся Сергеем, писал о скам-центре под Бангкоком.

Волонтер также обратила внимание на еще одну странность. Рейс из Пхукета прибыл в Москву вечером. По расчетам Светланы, если Сергей вышел из аэропорта без денег и телефона, он теоретически мог пешком двигаться в сторону Химок - туда, где его, по словам родителей, нашли на трассе.

«Ни одна версия не выдерживает критики. Тьма вопросов: откуда деньги на обратный билет? Где вещи: компьютер и два айфона? Кто писал мне из скам-центра?» - задается вопросами Светлана.

Люди, которые следили за этой истории, разделились во мнениях. Одни считают, что Сергей действительно мог попасть в страшную историю, а переписка была частью попытки выбраться. Другие предполагают, что волонтеров и родителей могли развести мошенники. Третьи задаются вопросом: «А был ли мальчик?» - не в смысле самого Сергея, а в смысле всей версии с похищением в Таиланде.

Все детали этого дела теперь должны выяснять правоохранительные органы. Действительно ли Сергей летал на Пхукет, где он находился все эти дни, кто связывался с волонтерами, была ли история со скам-центром реальностью или обманом.

Светлана Шерстобоева подчеркивает, несмотря на счастливый финал, в этой истории остается еще много загадок.