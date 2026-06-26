СК начал проверку после вынужденной посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало процессуальную проверку после вынужденной посадки вертолёта Ми-8Т в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл сегодня в Северо-Енисейском районе. На борту воздушного судна находились 12 человек — три члена экипажа и девять пассажиров.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьёй 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна»). Информация о пострадавших уточняется, размер ущерба устанавливается.

Ми-8Т — многоцелевой вертолёт, разработанный в СССР и активно эксплуатируемый до сих пор. Он широко используется в труднодоступных регионах Сибири для перевозки пассажиров и грузов, а также для поисково-спасательных операций. Северо-Енисейский район расположен на севере Красноярского края, в зоне с суровым климатом и слаборазвитой транспортной инфраструктурой, где вертолётная авиация играет ключевую роль.

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