Потерянная экшен-камера блогера Татьяны Озолиной (МотоТаня), погибшей в Турции в результате ДТП в июле 2024 года, подала сигнал в Москве спустя почти месяц после трагедии. Об этом в пятницу, 26 июня 2026 года, сообщил подписчик блогерши Юрий.

— Подписчик МотоТани по имени Юрий провел собственное расследование и выяснил, что камера не утеряна: кто‑то включал ее в Москве почти через месяц после гибели блогерши, — пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на слова мужчины.

Юрий выяснил это по данным о синхронизации камеры с телефоном, на котором был авторизован аккаунт девушки. Подключение прошло через IPv6‑адрес, закрепленный за МГТС в Москве.

Из дела о гибели байкера МотоТани пропали важные улики

Девушка погибла в Турции 22 июля 2024 года. Авария произошла на трассе Милас — Секе. МотоТаня могла погибнуть по вине турецкого блогера-мотоциклиста Онура Обута, который ехал сзади нее и врезался в девушку. В результате оба влетели в ограждение. Что известно о девушке и об обстоятельствах ее гибели — в материале «Вечерней Москвы».