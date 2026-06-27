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СК завел дело об издевательствах одноклассников над 10-летней девочкой в Коломне

Газета.Ruиещё 2

Мать 10-летней школьницы из подмосковной Коломны пожаловалась главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на травлю со стороны одноклассников. Он затребовал доклад по уголовному делу, сообщает информационный центр СК.

Мать подмосковной школьницы пожаловалась Бастрыкину на ее травлю одноклассниками
© Газета.Ru

Женщина обратилась в приемную председателя СК России в VK с жалобой на то, что ее дочь уже давно систематически подвергают издевательствам в школе — запугивают, оскорбляют, портят личные вещи и избивают. В жалобе уточняется, что из-за нанесенных одноклассниками побоев девочке потребовалась медицинская помощь.

По словам матери ученицы, она сообщала о происходящем руководству школы, но никаких мер в администрации так и не приняли.

На основании обращения подмосковное ГСУ СКР возбудило уголовное дело. По поручению Бастрыкина его глава Ярослав Яковлев представит доклад о ходе следственных действий, а по итогам расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, говорится в сообщении инфоцентра.