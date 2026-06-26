Тульские таможенники обнаружили в посылке 123 предмета с нацистской символикой

Тульские таможенники обнаружили 123 предмета с нацистской символикой в посылке из Германии. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

"Сотрудники Тульской таможни обнаружили 123 предмета с нацистской атрибутикой, датированные 1930-1940 годами, в посылке из Германии. Их заказал через интернет 55-летний житель Тулы для личной коллекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе таможенного контроля международных почтовых отправлений в коробке среди различных открыток, альбома для марок, конвертов оказались почтовые карточки с нацистской символикой: свастикой, имперским орлом и портретом Гитлера.

По факту их незаконного ввоза возбуждено дело по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений).