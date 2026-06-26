В Приангарье мужчину осудили за госизмену и содействие в диверсии

Иркутский областной суд приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы за госизмену и содействие в диверсии. Мужчина советовал, на каком предприятии региона лучше совершить диверсию, и сам делал фото и видео объекта, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.

"Иркутский областной суд постановил приговор в отношении иркутянина за госизмену и пособничество в совершении диверсии. <…> Приговором Иркутского областного суда мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ч. 3 ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности), 275 УК РФ (государственная измена). По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний ему назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет 6 месяцев в тюрьме, затем - в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок в один год", - сообщили в суде.

По данным прокуратуры региона, в 2024 году мужчина через интернет-мессенджер вступил в переписку с представителем службы разведки другого государства, которому посоветовал для диверсии выбрать наиболее значимый объект на территории Иркутской области.