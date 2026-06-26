Пособник спецслужб Украины готовил диверсию в Иркутске с помощью БПЛА

Житель Приангарья оказался на скамье подсудимых в результате сотрудничества с украинскими спецслужбами. Он собирал для них информацию и готовил диверсию. Суд вынес ему приговор.

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Как следует из материалов уголовного дела, летом 2024 года гражданин вступил в переписку с представителем иностранного государства и согласился выполнять задания, ставящие под угрозу безопасность Российской Федерации, рассказали в объединенной пресс-службе судов Иркутской области.

В частности, сибиряк собрал информацию об одном из предприятий Иркутска. С помощью беспилотника мужчина снял на видео сооружения, систему охраны, уязвимые места предприятия и планировал передать эти сведения украинским заказчикам, чтобы в дальнейшем осуществить диверсию. Однако осенью указанного года злоумышленника задержали.

Пособника спецслужб Украины обвинили в государственной измене и подготовке диверсии. Он признал вину частично.

Суд приговорил гражданина к 15 годам лишения свободы, причем первые три с половиной года он должен провести в тюрьме, а остальные - в колонии строгого режима.