В древнем круге друидов нашли труп после праздника солнцестояния

В Великобритании мужчину без признаков жизни нашли в каменном круге бронзового века на следующий день после летнего солнцестояния. Об этом сообщает Daily Mail.

26-летнего мужчину обнаружили 23 июня на территории памятника эпохи ранней бронзы «Девять леди» в деревне Стэнтон-Лис. Каменное кольцо возрастом около четырех тысяч лет, по легенде, изображает девять девушек, превращенных в камень за танцы в воскресенье, и традиционно служит местом встреч друидов и неоязычников во время праздника солнцестояния.

Полиция арестовала 41-летнего подозреваемого. Правоохранители разыскивают возможных очевидцев, которые собирались у древнего сооружения с 19 по 23 июня, чтобы отметить самый длинный день в году. Следователи уверены, что кто-то из них мог видеть или слышать что-то важное.

Детектив-инспектор Тони Оуэн заявил, что жизнь молодого человека была отнята «в самой жестокой манере», и теперь крайне важно восстановить полную картину последних часов его жизни.

Местные жители отмечают, что в последние годы место, которое когда-то привлекало любителей древностей, превратилось в площадку для шумных рейвов и вечеринок. После праздников здесь всегда остается гора мусора, который сейчас тщательно изучают криминалисты в поисках улик.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина захотел вернуть бросившую его жену и устроил ритуал с жертвоприношением. Чтобы добыть требуемые кровь и сердце ребенка, он расправился с племянником.