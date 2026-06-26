Выявлена необычная особенность поразившего Венесуэлу смертоносного землетрясения

В среду вечером в Венесуэле произошли крупнейшие за более чем столетие подземные толчки, которые привели к обрушению зданий и унесли жизни сотен (а может быть, и тысяч) человек. Это событие, по данным Геологической службы США, было редким явлением, называемым “дублетом”, в ходе которого произошло не одно, а два сильных землетрясения.

Повторные землетрясения происходят, когда два землетрясения одинаковой магнитуды происходят в непосредственной близости друг от друга, что может привести к большему ущербу, чем одно землетрясение, отмечает CNN. В данном случае землетрясение магнитудой 7,2 потрясло север Венесуэлы, а всего через 39 секунд за ним последовало землетрясение магнитудой 7,5.

“Двойные землетрясения очень разрушительны”, - комментирует Рауль Перес-Лопес, специалист по землетрясениям из Испанского института геологии и горного дела в Мадриде. “Основное различие заключается в том, что двойные землетрясения имеют одинаковую энергию, в то время как одиночное землетрясение и более мелкие подземные толчки имеют меньшую энергию”.

Тем не менее, некоторые исследователи предполагают, что дополнительные данные, которые будут получены в ближайшие дни, могут показать, что это событие было вызвано одним сильным землетрясением, а не двумя. Разница между одним продолжительным землетрясением и парой землетрясений-близнецов может не иметь значения с точки зрения последствий для людей, но это может многому научить ученых относительно этого необычного явления и прогнозирования силы землетрясений.

“Вероятно, сейсмологам потребуется несколько дней или даже больше, чтобы по-настоящему разобраться в происшедшем, - отмечает Джудит Хаббард, специалист по землетрясениям из Корнеллского университета, которая проанализировала недавнюю сейсмическую активность. - И тогда у них может не сложиться окончательного представления о том, было ли это одно землетрясение или два землетрясения?”

“На самом деле у нас нет четкого представления о том, какие неисправности приводят к дублированию, а какие — нет, и существует ли вообще тип неисправности, который приводит к дублированию”, - рассказывает Хаббард. “Они случаются недостаточно часто, чтобы мы могли выработать эмпирическое правило”.

Землетрясения происходят, когда две движущиеся тектонические плиты сталкиваются, создавая напряженность, а затем внезапно высвобождая накопившуюся энергию. Подземные толчки в среду произошли на границе между Карибской и Южноамериканской плитами, которые сдвигаются со скоростью около 20 миллиметров в год. На севере Венесуэлы часто происходят сильные разрушительные землетрясения, но за последнее столетие в этом регионе произошло всего семь землетрясений магнитудой 6 и более.

Из-за быстрой последовательности землетрясений, произошедших в среду, Джудит Хаббард отмечает, что подтвердить наличие двух землетрясений с предварительными данными может быть сложно - и есть другие возможные объяснения тому, что ученые видят на сейсмографах в настоящее время.

Для начала, по ее словам, сильное землетрясение магнитудой 7,5 обычно не происходит внезапно. Такое крупное землетрясение начинается в одном месте и распространяется вдоль разлома, разрушая разные участки в разное время. В случае с Венесуэлой первый импульс, вызвавший землетрясение магнитудой 7,2, мог вызвать эффект домино, который перерос в более масштабное продолжение.

Она сказала, что обычно для завершения землетрясения требуется от 30 до 40 секунд, но “поскольку этот более мощный импульс произошел во время первого землетрясения, его было действительно трудно увидеть” в текущих данных.

По словам Хаббард, если бы это были два импульса от одного разрыва, то это событие могло бы быть эквивалентно землетрясению магнитудой 7,6.

Последствия мощного землетрясения в Венесуэле: что известно на данный момент

Однако в предварительном отчете Геологическая служба США (USGS) нарисовала картину двух отдельных землетрясений, разделенных расстоянием от 5 до 10 километров, что указывает на вероятность того, что одно из них спровоцировало другое. Несмотря на близость, агентство предположило, что разломы, стоящие за землетрясениями, смещались в противоположных направлениях.

“Сейсмические данные неоднозначны, - цитирует CNN Джудит Хаббард. – Вы не сможете определить разницу между ориентацией этих двух разломов и направлением скольжения, пока не поступит больше данных».

С тех пор вблизи Каракаса произошло несколько менее интенсивных подземных толчков, которые могли бы внести ясность. Если повторные толчки повторяются по той же схеме, что и первоначальные толчки, по ее словам, это может подтвердить, являются ли предложенные ориентиры точными или нет.

Подтвердить, что произошло на месте, может быть сложно из-за огромного ущерба, отмечает CNN. Особенно в районе Каракаса, подземные отложения, возможно, замедлили и усилили сейсмические волны, что привело к увеличению разрушительной силы. Кроме того, проседание грунта может привести к дополнительному повреждению фундаментов зданий. В регионе отсутствуют обширные сейсмические сети, и перебои с подачей электроэнергии в крупных центрах могут еще больше задержать работы. Спутниковые данные, которые должны быть доступны в ближайшие дни, могут выявить движение разломов и дать больше информации о тех разломах, которые были повреждены.

Несмотря на то, что двойные землетрясения случаются редко, они привлекают к себе внимание. В 2023 году в Турции и Сирии произошли два землетрясения магнитудой 7,8 и 7,7. Они произошли с интервалом в девять часов и вызвали масштабный ущерб.

Джудит Хаббард ожидает, что это событие будет тщательно изучаться научным сообществом и поможет ученым лучше оценить, насколько сильным может стать землетрясение всего за первые несколько секунд после разрыва.