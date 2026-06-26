В Приморье трое подростков похитили и избили 11-летнего мальчика

Инцидент произошёл в посёлке Заводской города Артёма. Подростки 16 и 17 лет насильно посадили ребёнка в автомобиль, отвезли и заперли в сарае. Там злоумышленники крепко связали школьника скотчем, нанесли ему побои. Мальчику удалось самостоятельно освободиться и добраться до дома. Он рассказал о случившемся родителям, после чего они обратились в полицию, сообщили в региональном управлении СКР.

Правоохранительные органы оперативно установили личности подозреваемых и задержали их. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.