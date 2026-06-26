МЧС нарастило группировку спасателей для поисков вертолета в Приморье

МЧС России наращивает группировку спасателей для поиска вертолета, пропавшего в Тернейском районе Приморья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

К поискам вновь подключился вертолет Ми-8, также к месту предполагаемого нахождения воздушного судна направляются наземные группировки спасателей.

В ведомстве уточнили, что 98 десантников и парашютистов КГБУ "Приморская авиабаза" уже ведут наземные поиски, а с воздуха местность обследуют воздушные суда компании "Гранат". Кроме того, к ним присоединяются операторы БПЛА с тепловизорами.

Наибольшие надежды возлагаются на десантирование поисковиков в тайгу, так как с воздуха обнаружить место ЧП сложно из-за густого лесного покрова.

Связь с экипажем Robinson R44 была утеряна 21 июня. Вертолет авиакомпании "Гранат" выполнял лесоавиационные работы, на его борту находились пилот и летчик-наблюдатель. При этом сигналов о неисправностях или нештатных ситуациях с борта не поступало.

Следователи возбудили уголовное дело. Известно, что за несколько дней до происшествия Росавиация сняла ограничения с сертификата эксплуатанта авиакомпании "Гранат".

Позже поиски вертолета ограничили участком 30 на 30 километров. В этом районе зафиксировали сигналы с телефонов пилота и его пассажира.