На Камчатке раскрыли схему отмывания 712 миллионов рублей
Следственное управление СК России по Камчатскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела. Четверо подозреваемых с 2019 по 2025 год обманом похитили свыше миллиарда рублей.
По версии следствия, деньги направляли на счета подконтрольных фирм-однодневок и индивидуальных предпринимателей. Чтобы скрыть происхождение средств, фигуранты провели свыше тысячи финансовых операций
Всего во время них было потрачено 443 миллиона рублей и заключено три сделки еще на 269 миллионов. Один из участников использовал служебное положение.
В общей сложности злоумышленники легализовали более 712 миллионов рублей. Ведется следствие, устанавливаются все эпизоды и возможные соучастники противоправной деятельности.