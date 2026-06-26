На Камчатке раскрыли схему отмывания 712 миллионов рублей

Следственное управление СК России по Камчатскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела. Четверо подозреваемых с 2019 по 2025 год обманом похитили свыше миллиарда рублей.

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По версии следствия, деньги направляли на счета подконтрольных фирм-однодневок и индивидуальных предпринимателей. Чтобы скрыть происхождение средств, фигуранты провели свыше тысячи финансовых операций

Всего во время них было потрачено 443 миллиона рублей и заключено три сделки еще на 269 миллионов. Один из участников использовал служебное положение.

В общей сложности злоумышленники легализовали более 712 миллионов рублей. Ведется следствие, устанавливаются все эпизоды и возможные соучастники противоправной деятельности.