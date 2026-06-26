В Москве раскрыто убийство 21-летней давности

Убийство, совершенное с помощью чулков летом 2005 года, удалось раскрыть столичным следователям. Один из предполагаемых злоумышленников успел умереть.

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Как стало известно «МК», утром 3 июля 2005 года на Большой Андроньевской улице, во дворе дома пьяные мужчина и женщина в ходе ссоры напали на свою знакомую. Женщина удерживала ее, а мужчина душил чулками. Совершив убийство, они скрылись.

В ходе работы над раскрытием преступлений прошлых лет в рамках молекулярно-генетической экспертизы удалось выявить мужской генотип преступника. По базам данных выяснилось, что это неоднократно судимый 57-летний мужчина. Также выяснилось, что соучастница убийства скончалась в 2006 году.

Как сообщила руководитель пресс-службы ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.