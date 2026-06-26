Шурыгину подозревают в вербовке россиянок для работы в порностудиях

27-летняя блогер Диана Шурыгина перед тем, как оказаться под следствием, пыталась привлечь россиянок к участию в съемках продукции для взрослых, выяснил Shot.

По данным Telegram-канала, девушка прилетела из Индонезии в Москву в начале мая с целью заниматься продюсированием и съемками. При этом она подыскивала через знакомых новых участниц в дополнение к своей постоянной партнерше Насте Холод.

Узнав о возбуждении уголовного дела, Шурыгина попыталась вернуться на Бали, но не успела — ее задержали и отправили под домашний арест. Позже аналогичные меры применили к Насте Холод и немецкому продюсеру Людвигу Кричкеру. Им инкриминируют изготовление порнографических материалов группой лиц. Максимальное наказание по этой статье — до шести лет колонии.

Диана Шурыгина планировала побег в Индонезию перед задержанием

Напомним, что в июне правоохранители возбудили уголовное дело по статье о распространении откровенных материалов группой лиц по предварительному сговору. Шурыгиной может грозить до шести лет лишения свободы. По адресу ее места жительства в Москве проходили обыски.

По информации СМИ, девушку отправили под домашний арест до 19 июля 2026 года. Задержана Шурыгина была за несколько дней до вылета на Бали. Возможной причиной интереса правоохранителей называются откровенные видеозаписи с девушкой, которые около года назад распространились по закрытым Telegram-каналам.