Перед задержанием блогерша Диана Шурыгина вербовала российских девушек для работы в порностудиях. Об этом в пятницу, 26 июня, пишет Shot.

По данным источника, Шурыгина прилетела с Бали в Москву в начале мая для продюсирования контента для взрослых. Для этого она начала активно искать новых актрис, которые согласились бы сниматься в ее роликах.

Узнав об уголовном преследовании, блогерша попыталась уехать обратно на Бали, однако не успела: ее задержали и отправили под домашний арест, сообщается в публикации.

Диана Шурыгина планировала побег в Индонезию перед задержанием

В июне силовики провели обыск в московской квартире Шурыгиной. После этого в отношении девушки завели уголовное дело. Суд отправил ее под домашний арест до 19 августа.

Позднее выяснилось, что в деле Шурыгиной фигурируют блогерша Анастасия Овсянникова, известная под псевдонимом Настя Холод, а также ее продюсер Людвиг Кричкер. Их также отправили под домашний арест. Овсянникова подала жалобу на решение суда.