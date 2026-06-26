Опровергнута связь мощных землетрясений в трех странах между собой

Эксперты говорят, что три недавних мощных землетрясения, происшедшие в разных странах мира, не связаны между собой. Подземный толчок в Калифорнии магнитудой 5,6, землетрясение в Японии магнитудой 7,2 и два подземных толчка в Венесуэле произошли в течение нескольких часов.

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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в сельской местности на севере Калифорнии в среду, пишет The Guardian. Несколько часов спустя землетрясение магнитудой 7,2 произошло на северном побережье Японии, а два мощных землетрясения потрясли Венесуэлу, что привело к массовым жертвам.

Подземные толчки произошли в течение восьми часов, что вызвало в Интернете споры о том, связаны ли они между собой эти подземные катаклизмы.

Эксперты утверждают, что это не так.

По словам Уильяма Барнхарта, помощника координатора программы Геологической службы США по сейсмической опасности, все эти эпизоды имеют сходство в том, что все они произошли вдоль хорошо известных границ плит с высокой сейсмической опасностью. Но время их появления в среду было простым совпадением.

“Землетрясения происходят каждый день по всему миру. Большинство из них происходят вдали от людей”, - напоминает Барнхарт. “Вчера был просто очень необычный день, когда произошло несколько довольно значительных землетрясений в районах, где люди их почувствовали”.

По словам Барнхарта, сильное землетрясение может вызвать подземные толчки в других частях света.

Но, по словам Мартина Хадсона, адъюнкт-профессора гражданской и экологической инженерии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, необычно, что такой каскадный эффект произошел на расстоянии тысяч миль друг от друга.

“Если вы посмотрите на землетрясения за последние 100 лет, мы никогда не видели, чтобы землетрясения, произошедшие на таком большом расстоянии друг от друга, были связаны между собой”, - сказал Мартин Хадсон.

Для сравнения, первоначальное землетрясение магнитудой 7,1 в Венесуэле, вероятно, вызвало последующее землетрясение магнитудой 7,5 из-за их близости.

“Разлом может быть готов к разрушению, и тогда, если поблизости произойдет землетрясение, это приведет к тому, что он опрокинется через край”, - поясняет Хадсон.

В любой год по всему миру происходят десятки землетрясений магнитудой более 7, - сказал Мартин Хадсон.