Горящие в Сибири леса выявили серьезную проблему в лесном законодательстве

В регионе продолжается борьба с лесными пожарами - их площадь уже превысила 200 тысяч гектаров. Горят северные территории: лесные возгорания зафиксированы в Байкитском, Туруханском, Борском, Эвенкийском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Тунгусско-Чунском и Чунском лесничествах.

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На их ликвидацию брошены огромные силы и средства. В тушении участвуют более 2000 специалистов, ежедневно задействованы 30 воздушных судов и 30 единиц спецтехники. В край переброшены межрегиональные силы федерального резерва Авиалесоохраны, а также подкрепление из Бурятии и Забайкальского края - это более 350 человек. Краевой Лесопожарный центр мобилизует дополнительные силы из территорий со стабильной обстановкой.

Как рассказали в ведомстве, в основном профессиональные пожарные работают на кромках вручную: прокладывают минерализованные полосы, разбирают завалы и сухостой, проводят встречный отжиг. На сложных пожарах авиапожарные создают минеральные полосы взрывным методом. Для искусственного вызывания осадков по условиям погоды применяют самолет-зондировщик Ан-26. В крае введен режим ЧС в лесах.

Нынешняя ситуация, пожалуй, самая тревожная с лета 2019 года, когда в Красноярском крае бушевали пожары на площади в без малого три миллиона гектаров. С тех пор власти пытались не допустить повторения прошлых ошибок - в подготовку к пожароопасному сезону вот уже седьмой год подряд вкладываются поистине колоссальные средства. Качественно обновлена техника, в том числе и в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие", расширен флот БПЛА, установлена плотная сеть следящих за обстановкой в лесах камер видеонаблюдения. Еще буквально месяц назад в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края утверждали, что полученные регионом спецсредства позволят снизить количество возгораний и оперативно реагировать на их возникновение. Однако теперь стало ясно, что все это время власти боролись со следствием, а надо было - с причиной массового распространения огня.

Причина эта - сибирский шелкопряд, настоящий бич тайги. Чрезвычайно прожорливое и плодовитое насекомое распространяется мгновенно по огромной территории. Причем "кормится" оно как раз на хвойных породах, любимое его лакомство - такие ценные породы как пихта, кедр, лиственница.

Как рассказали в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны, поврежденные насекомыми деревья массово усыхают и образовывают протяженные завалы с экстремальной высокой горючестью. Доставка техники в районы возникновения таких пожаров невозможна из-за отсутствия дорог. Тушение идет вручную, и ему зачастую мешает ветер, порывы которого перебрасывают огонь через ручьи и реки.

- Массовые вспышки шелкопряда на сибирские леса случались, конечно, и раньше, проблема эта известная. Но все же ситуация очень тревожная, - рассказал "РГ" директор филиала ФБУ "Рослесозащита" "Центр защиты леса Красноярского края" Владимир Солдатов. - На сегодняшний день, по данным лесопатологического мониторинга, вредителем - сибирским шелкопрядом, в регионе повреждено около 887 тысяч гектаров - все это лес, поврежденный до степени прекращения роста, который в любой момент может вспыхнуть (и вспыхивает) как спичка. Поскольку температура горения огромная, выгорают запасы семян в почве. Такие пожары наиболее опустошительные и легко распространяются на огромные территории, начинает полыхать и кромка здорового леса.

По мнению лесозащитников, единственная возможность обезопасить тайгу от подобного рода ЧС - это изъятие древесины из погибших участков лесного фонда. Тем более, что в соответствии с Лесным кодексом РФ ст. 29 "Заготовка древесины" ч. 3 регламентировано: для заготовки древесины предоставляются в первую очередь погибшие, поврежденные и перестойные лесные насаждения.

Причем, как говорят представители Рослесозащиты, рубку потерявших хвою из-за сибирского шелкопряда деревьев нужно производить до их заселения стволовыми вредителями - усачей, златок, короедов. В этот момент древесина еще не потеряла свои технические качества и ее вполне можно использовать в целях переработки и продажи. Полностью же высохшее и отработанное насекомыми дерево уже никому не интересно, в первую очередь арендаторам лесных участков.

Мертвый лес - это не только причина будущего пожара, но и огромный ущерб для экологии, экономики и социального развития региона, ведь в погибшей от шелкопряда тайге люди уже не получат рабочие места для заготовки и переработки древесины, не смогут торговать ей, а, значит, наполнять бюджет.

К слову, после гигантских пожаров 2019-го власти Красноярского края обсуждали идею своевременной вырубки поврежденных шелкопрядом деревьев ради сохранения еще целых лесов. По приблизительным подсчетам, площадь, нуждающаяся в санитарных рубках, составляла тогда около одного миллиона гектаров. Однако в дискуссию вмешались экологи Гринпис и WWF, выступившие категорически против таких мер. Они утверждали, что велика вероятность того, что вместо погибшего леса под топор под шумок пойдет здоровый. В результате никакого решения принято не было.

Добавляет ситуации "огня" и отсутствие государственного контроля над самими арендаторами лесных участков.

- Много площадей, в том числе и пораженных шелкопрядом, стоит брошенные своими владельцами, те не появляются там годами. Одни разорились, другие считают выданные им участки не рентабельными. Эту землю, по-хорошему, стоило бы передать в другие руки, но нет - лес так и остается закрепленным за нерадивыми пользователями, а органы власти, которые должны заниматься выявлением таких нарушений, закрывают на это глаза, - рассказал "РГ" руководитель одного из крупнейших лесоперерабатывающих предприятий в Богучанском округе Владимир Нефедовский.

Обратят ли, наконец, на фоне лесных пожаров законодатели внимание на эту проблему, пока неизвестно. Но уже сейчас ясно одно. Сколько бы передовых технологий для борьбы с возгораниями не получали лесные пожарные, сначала следует разбираться с первопричиной этого стихийного бедствия.