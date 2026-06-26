Задержанный в Дагестане подросток рассказал, что хотел прославиться

Подросток из Дагестана, администрировавший международное террористическое сетевое сообщество, на допросе в СК рассказал, что хотел прославиться.

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"Хочу добровольно сообщить о совершенных мной преступлениях на территории России и не только. Моя роль заключалась конкретно в администрировании. Я управлял организацией как ее лидер. И общался с участниками. Изначально [организация] была создана с целью признания террористической, чтобы мы и мои соратники могли прославиться", - сказал молодой человек на видео СК.