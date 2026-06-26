В Одесской области повреждена энергетическая инфраструктура

Энергетическая инфраструктура получила повреждения в Одесской области на юге Украины, из-за этого обесточены несколько населенных пунктов. Об этом сообщила администрация Измаильского района области.

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По данным, опубликованным в Telegram-канале администрации, из-за повреждения энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались город Вилково и часть населенных пунктов Вилковской общины.

Кроме того, администрация сообщила о возникновении пожара.

Отключения света после взрывов также фиксируют в Полтавской области на северо-востоке Украины.