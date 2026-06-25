В Москве арестовали участников схемы по выводу 30 млрд рублей

Сотрудники МВД задержали в Москве троих предполагаемых участников схемы вывода за рубеж более 30 млрд рублей через систему Qiwi. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

По данным издания, задержаны руководители и владельцы группы компаний "Интерком" Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также бенефициар терминального бизнеса Александр Михальчук. По версии следствия, в 2022-2023 годах через зарегистрированные на подставных лиц более 24 тыс. Qiwi-кошельков из России за границу было выведено свыше 30 млрд рублей.

Как пишет газета, уголовное дело расследуется по статьям о неправомерном обороте средств платежей и незаконных валютных операциях, совершенных организованной группой в особо крупном размере. По данным правоохранительных органов, электронные кошельки использовались не только для вывода средств за рубеж, но и в теневом бизнесе, включая нелегальные онлайн-казино и букмекерские конторы.

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По информации "Коммерсанта", всем троим фигурантам предъявлены обвинения, а Мещанский суд Москвы 25 июня избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Предполагаемые организаторы схемы находятся за пределами России.