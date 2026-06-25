Произошедшее в Венесуэле двойное землетрясение признали редкостью

Двойное землетрясение, произошедшее в Венесуэле, является крайне редким феноменом, аналогичное событие случалось более 200 лет назад. Об этом сообщил РИА Новости академик геологии почв и геоморфологии Университета Чили Хосе Гонсалес.

Как пояснил академик, такое явление называется сейсмический дуплет. Обычно за основным землетрясением идут значительно меньшие афтершоки, в дуплете же оба явления имеют сопоставимую магнитуду.

«Подобное событие произошло в 1812 году, два землетрясения в один день, в одном и том же районе», — отметил Гонсалес.

По словам эксперта, произошедшие толчки пришлись на сложную тектоническую зону на границе между Карибской и Южноамериканской плитами. Карибская плита движется на восток, а южноамериканская плита — на запад, что приводит к трению и деформации земной коры, порождая геологические разломы.

Гонсалес также обратил внимание, что землетрясение произошло в районе, где взаимодействуют системы разломов Сан-Себастьян и Боконо. Это активные тектонические структуры, вызывавшие землетрясения на протяжении всей истории Венесуэлы.

Серии землетрясений произошли в Венесуэле в ночь на четверг, 25 июня. По оценкам геологической службы США, магнитуда первой достигала 7,2, а второй — 7,5. После этого случились еще 30 подземных толчков.

Ученый: землетрясения в Венесуэле произошли слишком быстро друг за другом

Жертвами землетрясений стали не менее 188 человек, 1520 человек получили ранения, 200 оказались под завалами, заявил глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес. Более 37 000 человек числятся пропавшими без вести