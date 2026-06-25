Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Пенсильвании

Нефтеперерабатывающий завод загорелся в американском штате Пенсильвания, сообщил телеканал CBS News.

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Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в штате Пенсильвания, передает РИА «Новости». Инцидент зафиксирован рядом с небольшим городком Маркус Хук.

Местные власти оперативно обратились к населению через социальные сети.

«Пожалуйста, избегайте этого района. На данный момент приказов об эвакуации нет», – гласит официальное уведомление.

Полиция предупредила граждан об ухудшении качества воздуха, которое может вызывать дискомфорт. Американский телеканал CBS News опубликовал кадры с места событий, где видно масштабное задымление над территорией завода.

В марте на нефтеперерабатывающем заводе в американском штате Техас произошел взрыв.

В апреле крупное возгорание охватило один из двух действующих НПЗ Австралии.