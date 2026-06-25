Три человека подорвались при попытке поднять предмет в Брянской области

Три человека из села Нижнее в Брянской области пострадали при взрыве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По его словам, они подняли подозрительный предмет, который взорвался. В итоге у всех пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы и ранения различной степени тяжести. В данный момент они находятся под наблюдением врачей.

Ковальчук также заявил, что пострадавшие нарушили правила безопасности, так как о подозрительных предметах необходимо сообщать по номеру 112.

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