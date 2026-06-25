В Подмосковье возбудили дело из-за нападения подростков на прохожих

В подмосковном Красногорске возбудили дело из-за нападения подростков на прохожих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Как сообщили в СК, полиция начала проверку после того, как в интернете появилось видео из Красногорска — на нем группа подростков нападает на прохожих за отказ купить им алкоголь. Личности подростков уже были установлены. Их опросили в присутствии законных представителей.

По факту нападения было заведено уголовное дело по статье 213 УК РФ — «Хулиганство». Кроме того, председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.

Ранее массовая драка произошла в московском метро.