Мирный житель пострадал в результате удара БПЛА в Белгородской области

В результате удара украинского БПЛА по промышленному объекту в Белгородской области мужчина получил множественные осколочные ранения, сообщили в оперштабе региона.

«В городе Шебекино FPV-дрон ВСУ сдетонировал на предприятии. Пострадал мирный житель», – сообщил оперштаб в «Максе».

Пострадавшего мужчину с тяжелыми осколочными ранениями головы, грудной клетки и брюшной полости бригада скорой помощи транспортирует в областную клиническую больницу.

В результате детонации аппарата поврежден фасад производственного здания. Также взрыв повреди одну единицу специальной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области 15-летний юноша получил ранения в результате детонации украинского беспилотника.

Мужчина получил смертельные ранения в результате детонации боеприпаса в селе Плоское Белгородской области.