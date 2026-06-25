Житель Крыма погиб в результате атаки ВСУ
В результате атаки БПЛА ВСУ на село Предмостное в Крыму погиб мирный житель.
Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
«В результате атаки вражеских беспилотников на село Предмостное Джанкойского района погиб мирный житель», — заявил он.
Ранее сообщалось, что в Брянской области мужчина и 15-летняя девушка погибли, ещё четверо пострадали в результате атак украинских беспилотников.
В Крыму два человека, в том числе ребёнок, погибли и ещё двое пострадали в результате ночных атак ВСУ.