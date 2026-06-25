Перебои с электричеством и водой начались в Венесуэле

В Венесуэле начались перебои с электричеством и водой после мощного землетрясения. О нестабильной подаче ресурсов сообщают жители одного из центральных районов Каракаса, передает РИА Новости.

«Все люди на улице. Некоторые зоны без электричества. Нет воды», — рассказала жительница венесуэльской столицы по имени Мария.

В ночь на 25 июня в Венесуэле произошла серия разрушительных землетрясений. Магнитуда подземных толчков достигала 7,1 — явление назвали крупнейшим в стране за 126 лет.

По прогнозам экспертов, число жертв может достигнуть 100 тысяч человек, а потенциальный урон для экономики страны — 20 процентов ВВП.