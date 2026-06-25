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«Известия»: уголовное дело возбудили в отношении комика Долгополова

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Уголовное дело об оскорблении памяти защитников Отечества возбудили против стендапера Александра Долгополова.

Уголовное дело возбудили в отношении комика Долгополова
© Legion-Media

Об этом пишут «Известия», ссылаясь на источник.

Поводом стало выступление за пределами России, которое попало на видео.

Комику грозит до пяти лет лишения свободы.

В прокуратуре Москвы ранее сообщили, что Долгополов публично сделал заявление, «направленное на оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, а также умаление значения совершённого ими подвига». Отмечается, что он действовал из мотивов явного неуважения к памяти защитников Отечества, а также осознавал, что видео его выступления будет размещено в интернете.