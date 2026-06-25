Уголовное дело возбудили в отношении комика Долгополова

Уголовное дело об оскорблении памяти защитников Отечества возбудили против стендапера Александра Долгополова.

Об этом пишут «Известия», ссылаясь на источник.

Поводом стало выступление за пределами России, которое попало на видео.

Комику грозит до пяти лет лишения свободы.

В прокуратуре Москвы ранее сообщили, что Долгополов публично сделал заявление, «направленное на оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, а также умаление значения совершённого ими подвига». Отмечается, что он действовал из мотивов явного неуважения к памяти защитников Отечества, а также осознавал, что видео его выступления будет размещено в интернете.