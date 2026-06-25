В Татарстане заочно приговорили украинского олигарха Коломойского*

Суд в Татарстане заочно приговорил украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в список террористов и экстремистов в России) к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение МВД.

Олигарха признали виновным в хищении российской нефти на 10 миллиардов рублей. Согласно версии следствия, в 2006 и 2007 годах Коломойский* вместе с сообщниками создал преступное сообщество за пределами России, после чего они организовали незаконную поставку на Украину российской нефти в объеме 858,6 тысячи тонн.

«Коломойский*, Ярославский, Боголюбов и Овчаренко признаны виновными и приговорены к 12 годам лишения свободы», — сообщили в МВД.

На суде олигарх Коломойский* высказался о сроках окончания конфликта на Украине

Кроме того, был наложен арест на имущество аффилированной с обвиняемыми компании на сумму более 20 миллиардов рублей.

*внесен в список террористов и экстремистов в России