Российскую актрису наказали за удар сожителя ножом

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор актрисе Александре Дроздовой, которая обвинялась в нанесении ножевых ранений своему сожителю, артисту Илье Делю. Судебное разбирательство проходило в Куйбышевском районном суде. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в МАКС.

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Суд переквалифицировал действия Дроздовой с умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на причинение тяжкого вреда по неосторожности. В результате ей было назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Однако, учитывая, что она примирилась с потерпевшим, суд освободил её от отбывания наказания.

Таким образом, обвинение в умысле не было доказано, и стороны пришли к соглашению, что стало основанием для освобождения актрисы от наказания.

Ранее сообщалось, что телеведущий и шоумен Дмитрий Дибров был прооперирован после травмы, полученной в результате падения с лестницы в московском клубе.