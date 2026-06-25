Против российского журналиста возбудили дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против корреспондента издания «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Владислава Горина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

Дело завел Симоновский межрайонный следственный отдел следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве. Журналист подозревается по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности).

В апреле МВД РФ объявило в розыск журналиста Андрея Перцева, который является фигурантом уголовного дела из-за его сотрудничества с «Медузой».

В феврале прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении Перцева по статье 284.1 УК РФ о деятельности нежелательной на территории РФ иностранной организации.

В надзорном органе заявили, что журналист живет за границей и публикует в «Медузе» материалы, затрагивающие экономические, политические и социальные процессы, происходящие в России.