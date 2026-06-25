В Венесуэле более 14 тыс. человек считаются пропавшими после землетрясения

Почти 14 700 человек пропали без вести после землетрясения в Венесуэле. Такие данные приводит портал El Diario.

Согласно поступающим сообщениям, не удается установить местонахождение 14 698 человек, их пропажу связывают со стихией.

Землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня. С интервалом 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков, магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй. После землетрясения было отмечено порядка 30 афтершоков.

По словам уполномоченного президента страны Делси Родригес, 164 человека погибли, 971 пострадал. Десятки зданий были разрушены. Власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайного положения. Правительство объявило прибрежный штат Ла-Гуайра зоной бедствия.