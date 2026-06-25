Ученый: землетрясения в Венесуэле произошли слишком быстро друг за другом

Профессор наук о земле в Даремском университете Марк Аллен заявил, что землетрясения в Венесуэле произошли со слишком коротким промежутком — всего 40 секунд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

По словам Аллена, промежуток между толчками были необычно коротким. Как объяснил ученый, первое землетрясение могло вызвать разрыв одного сегмента разлома, после чего напряжение передалось на другой разлом — это могло стать причиной второго землетрясения.

Помимо этого, эксперт по сейсмологии из Австралийского института сейсмологических исследований Адам Паскаль рассказал, что второе землетрясение было вдвое сильнее первого.

Напомним, что землетрясения произошли в Венесуэле 25 июня. Они представляли из себя две серии мощных подземных толчков. Магнитуда первого составила 7,2, а второго — 7,5. В результате погибло минимум 164 человека, еще 971 получил ранения. Кроме того, стихией были повреждены жилые дома и инфраструктура.