$74.7785.18

Ученый: землетрясения в Венесуэле произошли слишком быстро друг за другом

Андрей Дуванов

Профессор наук о земле в Даремском университете Марк Аллен заявил, что землетрясения в Венесуэле произошли со слишком коротким промежутком — всего 40 секунд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Ученый: землетрясения в Венесуэле произошли слишком быстро друг за другом
© Global Look Press

По словам Аллена, промежуток между толчками были необычно коротким. Как объяснил ученый, первое землетрясение могло вызвать разрыв одного сегмента разлома, после чего напряжение передалось на другой разлом — это могло стать причиной второго землетрясения.

Помимо этого, эксперт по сейсмологии из Австралийского института сейсмологических исследований Адам Паскаль рассказал, что второе землетрясение было вдвое сильнее первого.

Напомним, что землетрясения произошли в Венесуэле 25 июня. Они представляли из себя две серии мощных подземных толчков. Магнитуда первого составила 7,2, а второго — 7,5. В результате погибло минимум 164 человека, еще 971 получил ранения. Кроме того, стихией были повреждены жилые дома и инфраструктура.