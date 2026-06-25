Подпольные ювелиры сбывали золото через ломбарды на Ставрополье

В Ставропольском крае сотрудники полиции пресекли деятельность группы, участники которой, по версии следствия, занимались незаконным изготовлением и реализацией ювелирных изделий. Во время оперативных мероприятий правоохранители изъяли изделия из золота и серебра общей стоимостью около 16 млн рублей.

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Как сообщили в МВД, операцию провели сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с региональным управлением ФСБ. По данным полиции, в Новопавловске и Георгиевске использовались четыре помещения. В одном из них, по версии следствия, была оборудована мастерская, где с помощью специального оборудования перерабатывали изделия из драгоценных металлов.

По информации МВД, еще в трех помещениях работали ломбарды. Следствие считает, что там у граждан приобретали ювелирные изделия по заниженной цене. Если владельцы не выкупали украшения в установленный срок, их, как полагают правоохранители, переплавляли, изготавливали новые изделия и снабжали самодельными ярлыками без соблюдения требований обязательной маркировки.

Во время обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли десять единиц оборудования для плавки, шлифовки и обработки металлов, а также немаркированные украшения из золота и серебра. Возбуждено уголовное дело по статье о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте немаркированных товаров. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные участники схемы.