Названо число пропавших без вести после землетрясения в Венесуэле

В результате землетрясения в Венесуэле пропали около 10 тысяч человек. Об этом пишет Sky News со ссылкой на ресурсы, отслеживающие ситуацию.

«После разрушительных землетрясений прошлой ночью более 10 000 человек числятся пропавшими без вести», — сказано в материале.

До этого уполномоченный президент страны Дельси Родригес уточнила данные о пострадавших: ранения получили более 970 человек, еще 164 спасти не удалось.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом 39 секунд. По данным Геологической службы США (USGS), первый подземный толчок был зафиксирован в 18:04 по местному времени (1:04 мск). Эпицентры находились в районе города Морон в штате Карабобо примерно в 160 км к западу от Каракаса, а очаг более сильного землетрясения залегал на глубине 10 км.

Эти землетрясения стали одними из самых мощных в Венесуэле более чем за сто лет.